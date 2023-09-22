Изменения для водителей в ближайшем будущем – краткий список
Поправкам в закон, которые в ближайшее время могут повлиять на жизнь российских автолюбителей, «За рулем» посвятил отдельную публикацию. Для получения детальной информации рекомендуем ознакомиться с ней – или же пролистать эту заметку до конца. Здесь же обозначим потенциальные перемены коротким списком:
- Регулирование цен на машины
- Тонировка боковых стекол
- Скидка 50% на транспортный налог
- Штрафы за нарушение тишины
- Сокращение занятий в автошколах
Обо всех этих инициативах и их последствиях сообщество «За рулем» ВКонтакте подготовило небольшое видео.
Смотрите ролик об этом в VK Видео:
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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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