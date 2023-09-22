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Багажник правильной формы, но заявленные заводом 490 л «под шторкой» не влезают, по нашим замерам – только 420. Тоже неплохо, но для машины длиной 4,6 м это не рекорд. Зато просторен задний ряд сидений.Европейский премиум-кроссовер от 1,1 млн рублей: почему так дешево?
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Изменения для водителей в ближайшем будущем – краткий списокИзменения для водителей в ближайшем будущем – краткий список
В законе может появиться несколько важных...

Изменения для водителей в ближайшем будущем – краткий список

В законе может появиться несколько важных изменений, касающихся автомобилистов

Поправкам в закон, которые в ближайшее время могут повлиять на жизнь российских автолюбителей, «За рулем» посвятил отдельную публикацию. Для получения детальной информации рекомендуем ознакомиться с ней – или же пролистать эту заметку до конца. Здесь же обозначим потенциальные перемены коротким списком:

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

«Китаец» вместо Camry – в чем сила нового седана Chery?

Обо всех этих инициативах и их последствиях сообщество «За рулем» ВКонтакте подготовило небольшое видео.

Смотрите ролик об этом в VK Видео:

«За рулем» можно смотреть в популярном формате VK Клипы

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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