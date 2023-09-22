Изменения для водителей в ближайшем будущем – краткий список

В законе может появиться несколько важных изменений, касающихся автомобилистов

Поправкам в закон, которые в ближайшее время могут повлиять на жизнь российских автолюбителей, «За рулем» посвятил отдельную публикацию. Для получения детальной информации рекомендуем ознакомиться с ней – или же пролистать эту заметку до конца. Здесь же обозначим потенциальные перемены коротким списком:

Обо всех этих инициативах и их последствиях сообщество «За рулем» ВКонтакте подготовило небольшое видео.

Смотрите ролик об этом в VK Видео:

«За рулем» можно смотреть в популярном формате VK Клипы

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC