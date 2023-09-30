Самая большая в мире зарядная станция для электрокаров
В Шэньчжэне была открыта самая большая в мире зарядная станция для электромобилей
Shell и BYD объединили усилия, чтобы создать этот впечатляющий объект, который находится всего в 2,5 километрах от терминала аэропорта Шэньчжэнь.
Самая большая в мире зарядная станция для электрокаров
Эта зарядная станция, управляемая Shenzhen Shell и BYD Electric Vehicle Investment Company Limited, предлагает невероятные 258 точек быстрой зарядки. Ежедневно электростанция обслуживает более 3300 электромобилей. На зарядной станции также есть магазины, кафе и даже комната отдыха.
Самая большая в мире зарядная станция для электрокаров
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Одной из особенностей этой зарядной станции являются солнечные панели, установленные на ее крыше. Они способны генерировать около 300 000 кВт•ч возобновляемой электроэнергии в год.
Источник, фото: Shell
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