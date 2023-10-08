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Финский турист поделился впечатлениями после поездки в РоссиюФинский турист поделился впечатлениями после поездки в Россию
Посетив Санкт-Петербург, финский турист заявил,...

Финский турист поделился впечатлениями после поездки в Россию

Посетив Санкт-Петербург, финский турист заявил, что санкции не повлияли на РФ
«Я был в России десятки раз, и я видел, что город выглядит так же, как и раньше. В кафе и ресторанах полно народа, в магазинах можно найти все, что угодно. Цены немного выросли, но, говорят, что зарплаты и пенсии тоже подняли» - сказал Перттула в интервью газете Iltalehti. Единственное отличие, которое он заметил, это отсутствие иностранной речи.

По словам Перттула, он был удивлен, что в Санкт-Петербурге он не увидел никаких признаков западных санкций. В магазинах были представлены товары из Европы и США, а в ресторанах работали иностранные повара.

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Въезд в Россию у туриста прошел спокойно, чего не скажешь о выезде. У финской таможни были вопрос к покупкам Пертуллы, он вез топливные брикеты и туалетную бумагу, которые стоят дешевле чем в Финляндии.

Источник: Iltalehti

Фото: Unsplash

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