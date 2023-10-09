Россиянам назвали способ вернуть деньги за оплаченную путевку в Израиль

Для отмены тура в Израиль надо направить требование туроператору

Минэкономразвития России дало разъяснения, как российские туристы могут вернуть средства за оплаченную путевку в Израиль. Для урегулирования вопроса в досудебном порядке необходимо направить туроператору требование о расторжении договора или его изменении.

В заявлении гражданину надо сослаться на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Минэкономразвития.

Для того, чтоб обращение имело официальный статус, его следует направить на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес компании.

Если туроператор не отвечает и не выходит на связь, то следующим шагом станет претензия в суд. В заявлении необходимо сослаться на ту же статью федерального закона.

Минэкономразвития России 8 октября рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам – приостановить продажи туров в страну.

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Источник: Минэкономразвития РФ

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