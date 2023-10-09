Каждого туриста возвращают из Израиля в индивидуальном порядке

РСТ: туроператоры индивидуально решают проблему возврата туристов из Израиля

В Израиле сейчас не так много организованных российских туристов, и каждый туроператор решает проблемы возвращения своих клиентов в индивидуальном порядке, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Экстренная эвакуация российских туристов из Израиля не планируется.

Массового турпотока из России в Израиль нет, нет и чартерных программ. С индивидуальными туристами разбираются сами туроператоры. Аэропорт Бен Гурион работает, авиакомпания El Al совершает рейсы из Домодедово по расписанию. Были лишь временные ограничения на нерегулярные рейсы зарубежных авиакомпаний.

Заместитель генерального директора туроператора «Ванд» Людмила Озик рассказала, что в компании совместно с израильским партнером решили, что туристам нет смысла улетать раньше времени, тем более что в аэропорту Бен Гурион сейчас напряженная обстановка. Кроме того, туристы находятся в центре страны, там спокойно, и ситуация под контролем. Так что они вернутся запланированным рейсом.

Осень считается хорошим временем для поездок в Израиль, туроператоры говорят, что за аннуляциями запланированных поездок пока к ним не обращались, но нет сомнений, что туры надо аннулировать.

По оценке экспертов Российского союза туриндустрии, на момент начала обострения ситуации в Израиле находилось не более 100 организованных российских туристов. При этом назвать точное число индивидуальных туристов в стране невозможно, из России туда едут в экскурсионные, паломнические и оздоровительные туры.

Посольство России в Израиле сообщило, что сведений о пострадавших россиянах после обстрелов Израиля пока нет. Никто из сограждан не обращался за помощью в посольство.

Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам - приостановить продажу туров.

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Источник: Пресс-служба РСТ

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