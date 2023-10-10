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Автопром РФ удвоил выпуск легковых авто в августе 2023-го в сравнении с 2022 годом

Росстат: производство автотранспорта в РФ выросло на 40% в 2023 году

В России более чем на 40% за текущий год выросло производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. В новых экономических реалиях отечественный автопром удвоил производство легковых автомобилей в августе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие выводы озвучили в Росстате.

С целью активизации процесса импортозамещения заводы-поставщики деталей и компонентов для автомобильной отрасли в рамках проекта «Производительность труда» внедряют меры по бережливому производству. Речь идет об оптимизации производства, логистике, призванных простимулировать развитие критически важных производств.

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По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в условиях дефицита кадров огромную роль играет повышение производительности труда.

«Нацпроектом охвачено более пяти тысяч предприятий, на них сейчас работает более 1,6 млн работников. В этих компаниях производительность растет в среднем на 5% выше, чем у коллег по отрасли», — уточнил глава ведомства.

Половина предприятий автоотрасли на треть увеличила скорость производства, а выпуск продукции — на 50%. На фоне снижения издержек, роста объемов производства и увеличения прибыли предприятия повышают зарплаты сотрудникам.

Отечественные предприятия внедряют собственные инновации и для развития электротранспорта. В России реализуется стратегия правительства «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» с целью развития этого рынка и зарядной инфраструктуры.

Согласно программе, к 2030 году планируется наладить выпуск не менее 10% электромобилей в общем объеме производства транспортных средств в РФ, ввести более одной тысячи водородных заправок и более 72 тысяч зарядных станций для электромобилей.

Источник: regnum.ru

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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