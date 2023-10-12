На Северном Кавказе появится национальный маршрут для туристов

ОСИГ и Ассоциация автомототуризма создают национальный туристический маршрут

Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) совместно с Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга разработают пилотный проект по созданию национального туристического маршрута для автотуристов на территории регионов Северного Кавказа.

Комментарий специалиста

Алексей Волков, президент ОСИГ:

«Сегодня на Северном Кавказе все очень печально с точки зрения придорожного сервиса. Мы же фактически создадим индустрию гостеприимства на нашем туристическом маршруте: появятся объекты общественного питания и размещения, объекты показа и автосервиса, туалеты и заправочные станции, чтобы сделать поездку по прекрасному региону комфортной.

Мы уже ведем переговоры с институтами развития по вопросам поддержки инвесторов, которые будут участвовать в реализации проекта».

Ассоциация Автомототуризма и караванинга подготовит типовые решения классификации кемпингов для проектов придорожного сервиса, сообщил ее президент Сергей Лобарев.

Создание маршрута с информационно-навигационной системой для всех регионов Северного Кавказа может занять около двух лет.

До этого будет проведена серьезная разъяснительная работа: что такое глэмпинг, кемстоянка, кемпинг, в чем важность классификации этих объектов, какие должны быть ГОСТы и рекомендации по развитию придорожного сервиса на Северном Кавказе, отметил Лобарев.

Пока объекты придорожного сервиса и многофункциональные зоны на Северном Кавказе размещены хаотично, без учета ГОСТов и зонирования.

Партнеры собираются объединить усилия с Росавтодором и Кавказ.РФ в этом направлении. Бизнес сейчас проявляет интерес к туризму, а трафик на дорогах Северного Кавказа растет, поэтому регион становится инвестиционно привлекательным.

Но работы предстоит много: необходимо разобраться с земельными участками на территории Северного Кавказа, с коммуникациями и инженерной инфраструктурой, а также «покрыть» турмаршрут придорожным сервисом и подготовить персонал.

В 2022 году в Дербенте ОСИГ подписал соглашение со всеми республиками региона о внедрении единых стандартов гостеприимства. Этот проект называется Кавказ Gran Tourismo. Ааналогичные стандарты следует принять и в придорожном сервисе. Тогда он станет комфортнее, а путешествия —легче и безопаснее.

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Источник: ОСИГ и Ассоциация автомототуризма

Фото: ОСИГ и Unsplash

