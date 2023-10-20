Житель Кургана рассказал, кто покупает эксклюзивные авто по космическим ценам

На Rolls-Royce Spectre за 87 млн рублей с опцией «звездное небо» нашелся клиент

Объявление о продаже электрического суперкупе Rolls-Royce Spectre 2023 года за 87 млн рублей вызвало фурор в Сети. Ситуация взбудоражила умы пользователей еще и потому, что автомобиль даже пока не выпущен — он доступен только под заказ. В беседе и изданием 45.RU продавец элитных машин под заказ рассказал, что Rolls-Royce Spectre будет готов в ноябре.

Он объяснил, что такая цена неслучайна, потому что в нее включены оформление на таможне, оплата доставки, и все — с учетом курса валют.

Rolls-Royce Spectre

«По законодательству РФ, на машины младше трех лет таможенная пошлина составляет 48%. Поэтому в основном люди ввозят машины от 3-5 лет. Там самая низкая таможенная пошлина, средний класс. Но для тех, кто побогаче, это не имеет значения», — объяснил собеседник.

Подобные машины являются редкостью, клиенты со всего мира готовы покупать их с большой наценкой. Продавец конкретно этого Rolls-Royce Spectre находится в Зауралье. Как правило, такие автомобили доставляются непосредственно к дверям клиента.

У машины пробег 10 км, двигатель мощностью 585 л. с., для разгона до 100 км ей понадобится всего 4,5 секунды. Роллс-Ройс доставят самолетом в течение двух недель.

Автомобили марки Rolls-Royce обладают уникальной опцией «звездное небо». Раньше светодиодами оформляли только потолок, но в этой модели «звездными» стали и двери тоже. Этот электрокар больше рассчитан на молодежь, девушки от 30 лет от него просто в восторге, констатирует собеседник.

Порядка 80% звонков на подобные объявления — это не потенциальные клиенты, а просто любопытствующие. Но у этого Rolls-Royce Spectre уже есть потенциальный покупатель, причем ему нужно сразу две такие модели, подытожил курганец.

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Источник: 45.ru

Фото: Auto.ru