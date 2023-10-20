Чем владеть выгоднее– бензиновой Ладой или электрическим Evolute?

Автостат назвал затраты за 5 лет на Гранту, Chery Tiggo 7 Pro Max, Evolute i-Pro

Правда ли, что электромобили берегут кошелек? Опубликованы свежие данные по эксплуатационным расходам на автомобили Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro Max и электромобиль Evolute i-Pro. Учитывались изначальные стоимости машин при покупке, а также траты на заправку/зарядку, ТО, зимние шины, страховку и транспортный налог. Считался период в 5 лет при эксплуатации в Москве и МО водителем в возрасте 35 лет c водительским стажем в 10 лет.

Выяснилось, что содержать сравнительно недорогой электромобиль чуть дешевле, чем бензиновую легковушку отечественного бренда, но разницу в изначальных стоимостях этих автомобилей (а она легко может превысить 2 млн рублей) эта экономия за пять лет не покроет.

А что, если вместо электрического Эволюта купить Chery Tiggo 7 Pro Max, автомобиль явно более высокого класса, но при этом бензиновый? Машины стоят примерно одинаково – рекомендованная производителями цена составляет около 3 млн рублей.

Расходы на Lada Granta, Evolute i-Pro и Chery Tiggo 7 Pro

За пять лет владелец бензинового кроссовера вложит в машину более 1,1 млн рублей. Владелец электрического седана – чуть менее 700 тысяч. B этой паре «электричка» тоже оказывается выгоднее, но на сумму менее 500 тысяч рублей, а владельцу придется мириться нюансами реальной эксплуатации электромобилей и меньшим уровнем комфорта.

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Источник: Автостат