Туристов в Сочи ждет новый сбор: кому это грозит

В Сочи планируют взимать курортный сбор с автотуристов

Власти Сочи решили, что для туристов на автомобилях должен быть установлен отдельный курортный сбор.

«Рассматривается целесообразность изменений в федеральное законодательство по введению ограничений на всех дорогах при въезде в город, а также введение курортного сбора за пользование личным транспортом на территории Сочи со всех иногородних», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания Краснодарского края.

Рассмотрением вопросов по оптимизации автомобильного трафика в пиковые сезонные нагрузки, парковок, а также эвакуации транспортных средств займется специально созданная рабочая группа.

Планом уже предусматривается ряд мер для ликвидации пробок, в частности, строительство и реконструкция 36 перехватывающих парковок, в том числе в районе транспортных развязок. Также в регионе начата работа по внедрению интеллектуальных систем управления дорожным движением.

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Источник: Заксобрание Краснодарского края

Фото: Автодор