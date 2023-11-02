Новые танки Т-90М прошли обкатку перед отправкой на фронт
Танки были модернизированы с учетом опыта боевых действий в зоне СВО. Так, на танки была добавлена динамическая защита над гусеницами, на нижнюю лобовую броню, корму корпуса, а также доработана конфигурация ее размещения на башне. Также важным изменением является замена динамической защиты в «мягком корпусе» на динамическую защиту в более жестких контейнерах.
По мнению экспертов, благодаря хорошо продуманной защите, мощному двигателю и современной электронике Т-90М «Прорыв» оказался самой живучей бронемашиной в зоне проведения Специальной военной операции.
Многослойная комбинированная броня танка позволяет ему противостоять различным типам противотанкового оружия, включая противотанковые ракетные комплексы. Мощный двигатель обеспечивает танку маневренность, что позволяет ему быстро уходить из-под обстрела. А современная электроника позволяет экипажу получать информацию о вражеских угрозах и принимать меры противодействия.
Т-90М «Прорыв» оснащен комплексом активной защиты "Арена-М", который способен перехватывать противотанковые ракеты и боеприпасы с лазерным наведением. Также танк может быть оснащен собственным беспилотным летательным аппаратом, который обеспечивает экипажу обзор местности в режиме реального времени.
Новые танки Т-90М «Прорыв» будут отправлены на фронт в ближайшее время. Они будут использоваться для усиления российских войск на присоединенных территориях.
Технические характеристики Т-90М «Прорыв»:
- Экипаж: 3 человека
- Боевая масса: 48 тонн
- Длина: около 9,5 метра
- Ширина: около 3,8 метра
- Высота: около 2,3 метра
- Дорожный просвет: около 0,46 метра
- Мощность: 1130 лошадиных сил
- Скорость по асфальту: около 70 километров в час
- Скорость по грунтовой дороге / пересеченной местности: около 50 километров в час
- Запас хода на одной заправке: до 550 километров
- «За рулем» можно читать в Viber
Фото: «УралВагонЗавод»
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости