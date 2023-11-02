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Новые танки Т-90М прошли обкатку перед отправкой на фронт

Завершилась обкатка новых танков Т-90М «Прорыв» – что в них изменилось

Танки были модернизированы с учетом опыта боевых действий в зоне СВО. Так, на танки была добавлена динамическая защита над гусеницами, на нижнюю лобовую броню, корму корпуса, а также доработана конфигурация ее размещения на башне. Также важным изменением является замена динамической защиты в «мягком корпусе» на динамическую защиту в более жестких контейнерах.

По мнению экспертов, благодаря хорошо продуманной защите, мощному двигателю и современной электронике Т-90М «Прорыв» оказался самой живучей бронемашиной в зоне проведения Специальной военной операции.

Танк Т-90М «Прорыв»
Танк Т-90М «Прорыв»

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Многослойная комбинированная броня танка позволяет ему противостоять различным типам противотанкового оружия, включая противотанковые ракетные комплексы. Мощный двигатель обеспечивает танку маневренность, что позволяет ему быстро уходить из-под обстрела. А современная электроника позволяет экипажу получать информацию о вражеских угрозах и принимать меры противодействия.

Танк Т-90М «Прорыв»
Танк Т-90М «Прорыв»

Т-90М «Прорыв» оснащен комплексом активной защиты "Арена-М", который способен перехватывать противотанковые ракеты и боеприпасы с лазерным наведением. Также танк может быть оснащен собственным беспилотным летательным аппаратом, который обеспечивает экипажу обзор местности в режиме реального времени.

Новые танки Т-90М «Прорыв» будут отправлены на фронт в ближайшее время. Они будут использоваться для усиления российских войск на присоединенных территориях.

Очень опасен! Почему никто не может сравниться с «летающим» танком

Технические характеристики Т-90М «Прорыв»:

  • Экипаж: 3 человека
  • Боевая масса: 48 тонн
  • Длина: около 9,5 метра
  • Ширина: около 3,8 метра
  • Высота: около 2,3 метра
  • Дорожный просвет: около 0,46 метра
  • Мощность: 1130 лошадиных сил
  • Скорость по асфальту: около 70 километров в час
  • Скорость по грунтовой дороге / пересеченной местности: около 50 километров в час
  • Запас хода на одной заправке: до 550 километров

  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: «УралВагонЗавод»

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За РулемКирилл Панов
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