Зрелищное видео – BMW XM снес дерево и перевернулся

BMW XM M60 разбился на Red Bull Ring – эффектное видео

2 августа 2023 года на гоночной трассе Red Bull Ring в Австрии разбился BMW XM M60. Автомобиль, который участвовал в тестировании, слетел с дороги в одном из поворотов.

В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения. Передняя часть автомобиля была полностью изуродована, также пострадала крыша. К счастью, водитель остался цел.

Причиной аварии, по предварительным данным, стало превышение скорости. Водитель автомобиля, имя которого не называется, заявил, что не заметил поворот и вылетел с трассы.

BMW XM M60 – это новый полноразмерный кроссовер, который был представлен в 2022 году. Автомобиль оснащен 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 600 лошадиных сил.

Это первое серьезное ДТП с участием BMW XM M60. В компании BMW заявили, что проведут расследование аварии, чтобы выяснить ее причины и принять меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.

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Фото, видео: Youtube