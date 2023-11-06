Комфортный автотуризм для маломобильных граждан развивается

В России планируется создание туристических автомаршрутов для колясочников

Согласно заявлению Сергея Лобарева, президента Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, необходимо создать специальные автомаршруты для туристов-колясочников, а также рекреационные маршруты для участников специальной военной операции (СВО).

Инклюзивные путешествия должны стать неотъемлемой частью развития автомобильного туризма и придорожного сервиса. Это требует создания безбарьерной среды, которая включает в себя доступность инфраструктуры и услуг.

Вячеслав Васильчев, член правления Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, отметил, что развитие инклюзивного туризма зависит от нескольких ключевых факторов.

Во-первых, необходимо обеспечить доступность инфраструктуры и услуг для людей с ограниченными физическими возможностями.

Во-вторых, необходимо обучить персонал гостиниц и других сервисных учреждений, чтобы они могли оказывать помощь и поддержку туристам-колясочникам.

Также участники специальной военной операции нуждаются в рекреационных маршрутах, которые позволят им восстановиться и реинтегрироваться в общество. Предпочтения и потребности этих участников СВО должны быть учтены при разработке таких маршрутов.

Развитие инклюзивного туризма в России имеет большое значение, учитывая, что в стране проживает около 11 миллионов граждан с инвалидностью.

Источник: РИА Новости

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