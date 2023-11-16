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У нас закончились дороги, которые «можно отремонтировать быстро и недорого»

В России обратили внимание на ухудшение состояния федеральной дорожной сети

В ходе дискуссии на «Транспортной неделе» в Москве помощник главы государства Игорь Левитин выразил обеспокоенность ухудшением состояния федеральной и региональной дорожной сети.

За три года построено 7 тыс. км федеральных дорог, но уровень их содержания снизился с 85% в 2020 году до 73% в 2023 году.

Поддержал его и глава Бурятии Алексей Цыденов, подчеркнув, что «дороги, которые можно отремонтировать быстро и недорого, закончились».

В ответ на заявления о снижении уровня содержания федеральных дорог вице-премьер Марат Хуснуллин обещал проанализировать ценообразование в сфере транспорта и пересмотреть правила привлечения частных инвестиций в дорожное строительство.

По итогам 2023 года более половины региональной дорожной сети в России (52%) приведено в нормативное состояние, это больше, чем планировали. Всего 136 тыс. км федеральных и региональных дорог объединены в единую «опорную сеть», требующую ремонта на 85% к 2027 году.

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При этом есть данные о перекосах в строительстве и содержании дорог. Марат Хуснуллин отметил проблемы с транспортными концессиями, приведя отрицательный пример строительства обхода Хабаровска (открыт в 2022 году), который теперь требует значительных компенсаций от региона.

«Построили объездную дорогу, и теперь регион должен весь свой дорожный фонд отдавать за концессию. Такие концессии нам точно не нужны».

Ранее Минтранс Хабаровского края сообщил, что с 2022 по 2031 год регион должен будет заплатить построившей обход компании почти 27 млрд руб. в качестве компенсации затрат при строительстве.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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