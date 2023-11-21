Зеленая повестка: в Европе за месяц продано 121,8 тыс. электромобилей

ACEA: продажи автомобилей в странах ЕС за 10 месяцев выросли почти на 17%

Продажи автомобилей в Европейском союзе в октябре выросли на 11,6% в годовом выражении. Это следует из отчета Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Отмечается, что продажи автомобилей в ЕС растут на протяжении последних 15 месяцев. По состоянию на октябрь количество новых легковых машин, зарегистрированных в ЕС, увеличилось до 855,484 тыс. в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Отмечается, что объемы продаж выросли в большинстве стран, кроме Ирландии (-17%) и Нидерландов (-1,5%). Во Франции рост продаж составил 21,9%, в Италии они выросли на 20%, в Испании — на 18,1%, в Германии — на 4,9%.

В частности, в ЕС увеличились продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в прошлом месяце на 9,9% — до 210,251 тыс., продажи Stellantis выросли на 11,3%, до 157,390 тыс., Renault Group — на 24,3%, до 95,630 тыс.

Южнокорейская Hyundai Group увеличила продажи на 9,2%, японская Toyota Group — на 11,5%. BMW увеличил продажи в октябре на 17,7%, Mercedes-Benz — на 11,8%. Производитель электромобилей Tesla из США продал в ЕС в октябре 14,183 тысячи машин, это на 148,1%, или в 2,5 раза больше, чем за октябрь прошлого года.

В совокупности реализация электромобилей в октябре выросла на 36,3% и составила 121,8 тысячи. Общая доля электрокаров в объеме продаж на рынке ЕС составляет 14,2%. За период с января по октябрь 2023 года продажи автомобилей в ЕС выросли на 16,7% — до 8,795 млн. Если говорить отдельно по странам, то в Италии рост продаж составил 20,4%, в Испании — 18,5%, во Франции — 16,5%, в Германии — 13,5%.

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Источник: finmarket.ru