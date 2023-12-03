Как шторм в Крыму и Сочи повлиял на туризм в этих регионах?
По информации, полученной от местных туроператоров-членов Российского союза туриндустрии (РСТ), стихия не повлияла существенным образом на отдых туристов в данных регионах. Благодаря готовности экстренных служб и местных жителей к приходу непогоды, отдыхающие не пострадали.
В Сочи все процессы, связанные с заездом и выездом гостей, происходят в штатном режиме. Хотя некоторые отели в Крыму получили незначительные повреждения, активно проводится ликвидация последствий стихии в обоих регионах.
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Вице-президент РСТ, Юрий Барзыкин, подчеркнул, что несмотря на то, что стихия разгулялась в Сочи, предупреждения были даны заранее, и никому из туристов не понадобилась помощь.
В настоящее время улицы очищаются от обломков, убираются поваленные деревья. Было сообщено о том, что в Сочи около десяти рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, однако теперь аэропорт работает по расписанию, и курорт функционирует в штатном режиме.
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Источник: Rata News
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