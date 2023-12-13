В Финляндию можно будет поехать на автобусе

Перевозчики Ecolines и Lux Express намерены возобновить рейсы в Финляндию

Автобусный перевозчик Ecolines с 14 декабря возобновит рейсы по маршруту Петербург - Хельсинки в связи с решением властей Финляндии о снятии ограничений работы международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа, сообщил представитель Ecolines Андрей Волков.

Напомним, вчера стало известно об открытии двух пограничных пунктов пропуска на границе с Россией – Ваалимаа и Ниирала, с 14 декабря.

Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки запланирован на 14 декабря в 06:45, а из Хельсинки в Санкт-Петербург – 14 декабря в 14:30.

Начиная с 15 декабря Ecolines предоставит ежедневно по два рейса в каждом направлении, и к 20-м числам декабря количество рейсов увеличится до трех в день.

Lux Express, другой оператор автобусных перевозок, начнет поэтапное возобновление рейсов между Россией и Финляндией уже сегодня. Первый автобусный рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург запланирован на 13 декабря в 21:30, а из Питера в Хельсинки – в 23:30 этого же дня.

Представители компании подчеркивают, что восстановление прежней логистики в короткие сроки – трудная задача, поэтому возобновление рейсов будет поэтапным, с учетом технических возможностей и пассажирского спроса.

До этого 8 пограничных пассажирских переходов с Россией были закрыты, объяснялось это защитой от массового потока мигрантов из третьих стран к финской границе, якобы организованном российской стороной. Открытие двух пограничных пунктов пропуска, Ваалимаа и Ниирала, с 14 декабря свидетельствует о изменении ситуации и готовности властей вновь допустить пассажирский поток через эти пункты.

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Источник: «Интерфакс»