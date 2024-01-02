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Выиграй Ладу
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Куда путешествуют одинокие туристы из России?

Согласно анализу OneTwoTrip, туристы-одиночки выбирают Европу и Таиланд

В Таиланде особенно популярным местом является Пхукет, где оформлено 5,3 % отельных заказов только на одного гостя. Париж также привлекает 4,8 % туристов-одиночек, а Стамбул - 4 %. В топ-10 также входят такие города, как Рим, Милан, Будапешт, Ереван, Римини, Дубай и Барселона.

Аналитики отмечают, что большинство соло-путешественников планируют короткие поездки за границу, длительностью до трех дней. Однако есть те, кто останавливается в отелях на 4-7 дней или проводит каникулы более недели.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Внутри России Москва является наиболее популярным городом для путешественников-одиночек, с долей заказов в размере 30,9 %. Санкт-Петербург и Сочи также пользуются спросом, с долями в 15,8 и 10,5 % соответственно.

Кроме того, в Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Мурманске, Иркутске и Новосибирске также оформляются номера на одного гостя.

Наиболее популярным сроком пребывания для россиян, проводящих новогодние каникулы в одиночестве в России, является 4-7 дней, что составляет 49,5% заказов.

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
02.01.2024
Фото:Unsplash
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