Куда путешествуют одинокие туристы из России?
В Таиланде особенно популярным местом является Пхукет, где оформлено 5,3 % отельных заказов только на одного гостя. Париж также привлекает 4,8 % туристов-одиночек, а Стамбул - 4 %. В топ-10 также входят такие города, как Рим, Милан, Будапешт, Ереван, Римини, Дубай и Барселона.
Аналитики отмечают, что большинство соло-путешественников планируют короткие поездки за границу, длительностью до трех дней. Однако есть те, кто останавливается в отелях на 4-7 дней или проводит каникулы более недели.
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Внутри России Москва является наиболее популярным городом для путешественников-одиночек, с долей заказов в размере 30,9 %. Санкт-Петербург и Сочи также пользуются спросом, с долями в 15,8 и 10,5 % соответственно.
Кроме того, в Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Мурманске, Иркутске и Новосибирске также оформляются номера на одного гостя.
Наиболее популярным сроком пребывания для россиян, проводящих новогодние каникулы в одиночестве в России, является 4-7 дней, что составляет 49,5% заказов.
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Источник: РИА Новости
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