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Сколько стоил самый дешевый авиабилет в 2023 году?

Самый дешевый авиабилет был продан авиакомпанией «Алроса» за 250 рублей

Самым дешевым рейсом 2023 года стал рейс авиакомпании «Алроса» из Иркутска в Омск. Также компания «Победа» предлагала перелет из Москвы в Минск всего за 418 рублей, а «Азимут» удивил путешественников ценой в 785 рублей на рейсе из Сочи в Ереван.

Другие авиакомпании также предлагали бюджетные варианты, например, рейс из Москвы в Анталью можно было приобрести всего за две тысячи рублей.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Туристическая Россия: лучшие маршруты и новости для путешественников

Среди самых доступных внутренних рейсов были полеты из Екатеринбурга в Сочи за 252 рубля с авиакомпанией «Аэрофлот», из Калининграда в Санкт-Петербург за 500 рублей с Smartavia, и из Петербурга в Казань за 745 рублей с Nordwind Airlines.

Если рассматривать зарубежные направления, то большинство бюджетных вариантов предлагала компания «Азимут». Например, путешественники могли добраться из Москвы в Бухару всего за 812 рублей, из Сочи в Актау за 1,6 тысячи рублей, а из Москвы в Стамбул за 2,1 тысячи рублей.

Чтобы пробрести билеты по таким низким ценам нужно следить за распродажами и специальными акциями. Сервисы путешествий предлагают различные варианты, чтобы пассажиры могли сэкономить на перелетах.

Источник: РИА Новости

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
17.12.2023
Фото:Unsplash
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