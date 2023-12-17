Сколько стоил самый дешевый авиабилет в 2023 году?
Самым дешевым рейсом 2023 года стал рейс авиакомпании «Алроса» из Иркутска в Омск. Также компания «Победа» предлагала перелет из Москвы в Минск всего за 418 рублей, а «Азимут» удивил путешественников ценой в 785 рублей на рейсе из Сочи в Ереван.
Другие авиакомпании также предлагали бюджетные варианты, например, рейс из Москвы в Анталью можно было приобрести всего за две тысячи рублей.
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Среди самых доступных внутренних рейсов были полеты из Екатеринбурга в Сочи за 252 рубля с авиакомпанией «Аэрофлот», из Калининграда в Санкт-Петербург за 500 рублей с Smartavia, и из Петербурга в Казань за 745 рублей с Nordwind Airlines.
Если рассматривать зарубежные направления, то большинство бюджетных вариантов предлагала компания «Азимут». Например, путешественники могли добраться из Москвы в Бухару всего за 812 рублей, из Сочи в Актау за 1,6 тысячи рублей, а из Москвы в Стамбул за 2,1 тысячи рублей.
Чтобы пробрести билеты по таким низким ценам нужно следить за распродажами и специальными акциями. Сервисы путешествий предлагают различные варианты, чтобы пассажиры могли сэкономить на перелетах.
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Источник: РИА Новости
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