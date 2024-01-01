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Лыжники признаны более ответственными, чем сноубордисты
Лыжники приобретают медицинские страховки в два...

Лыжники признаны более ответственными, чем сноубордисты

Лыжники приобретают медицинские страховки в два раза чаще, чем сноубордисты

Согласно исследованию, проведенному сервисом онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru и финансовым маркетплейсом «Сравни», спрос на горнолыжные направления в этом сезоне вырос до 44%.

Медицинская страховка является важным аспектом планирования зимнего отдыха на горнолыжных курортах. В случае возникновения травмы или несчастного случая, медицинская страховка обеспечивает финансовую защиту и помощь в получении медицинской помощи.


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Лыжники, осознавая возможные риски, связанные с этим видом активного отдыха, проявляют большую ответственность и покупают страховку в два раза чаще, чем сноубордисты.

Наибольшее количество заявок на оформление медицинского полиса поступает от туристов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

Также стоит отметить, что средний чек по заявкам на медицинское страхование в текущем сезоне составляет 1 168 рублей, что на 20 % больше, чем годом ранее.

Важно отметить, что российские горнолыжные курорты становятся все более привлекательными для отдыха. Наибольший рост бронирований отмечается на курортах Приэльбрусья и в Шерегеше, где количество заказов объектов размещения увеличилось на 44 и 41% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Самыми популярными направлениями стали Эсто-Садок и Красная Поляна, которые занимают почти половину от всех бронирований жилья на горнолыжных курортах. Архыз также входит в тройку востребованных курортов.

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Источник: РИА Новости

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Лев Федосеев/ТАСС
Количество просмотров 1
01.01.2024
Фото:Лев Федосеев/ТАСС
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