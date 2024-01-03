На что будет потрачен курортный сбор в Санкт-Петербурге?

Утвержден список объектов в Санкт-Петербурге, на которые направят курортный сбор

Сумма курортного сбора в 2024 году составит примерно 300 миллионов рублей.

Средства от курортного сбора в 2024 году предлагается направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских Триумфальных ворот и создание фонтана в Линейном парке.

Эти проекты направлены на развитие туристической инфраструктуры Санкт-Петербурга. Перечень проектов будет утвержден правительством Санкт-Петербурга.

Важно отметить, что закон о курортном сборе вступил в силу 1 октября 2023 года, но в настоящее время до 1 апреля 2024 года действует нулевая ставка в рамках переходного периода для индустрии гостеприимства, необходимого для подготовки к введению курортного сбора.

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Источник: РИА Новости