На что будет потрачен курортный сбор в Санкт-Петербурге?
Сумма курортного сбора в 2024 году составит примерно 300 миллионов рублей.
Средства от курортного сбора в 2024 году предлагается направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских Триумфальных ворот и создание фонтана в Линейном парке.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Эти проекты направлены на развитие туристической инфраструктуры Санкт-Петербурга. Перечень проектов будет утвержден правительством Санкт-Петербурга.
Важно отметить, что закон о курортном сборе вступил в силу 1 октября 2023 года, но в настоящее время до 1 апреля 2024 года действует нулевая ставка в рамках переходного периода для индустрии гостеприимства, необходимого для подготовки к введению курортного сбора.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: РИА Новости
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!