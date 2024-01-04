Новогодние туры в Египет: цены упали, а спрос не вырос

В 2023 году стоимость туров в Египет на Новый год резко упала на 25 процентов

Недельное проживание в новогодние праздники в египетском отеле категории «пять звезд» на «все включено» с вылетом из Москвы обойдется от 75 тысяч рублей на двоих.

Несмотря на снижение цен, спрос на туры в Египет на новогодние праздники остается низким. По данным туроператоров, Египет бронируют на 51 процент хуже, чем годом ранее.

Караван на фоне пирамиды

Эксперты объясняют падение спроса несколькими причинами. Во-первых, туристы переключились на другие направления из-за ближневосточного конфликта. Во-вторых, египетские отельеры и российские туроператоры поздно отреагировали на конфликт и не успели снизить цены вовремя. В-третьих, непосредственно перед Новым годом в ассортимент туроператоров вернулось такое пляжное направление, как китайский остров Хайнань.

По мнению экспертов, падение спроса на туры в Египет продолжится и в 2024 году.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Profi.Travel