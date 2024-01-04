Новогодние туры в Египет: цены упали, а спрос не вырос
Недельное проживание в новогодние праздники в египетском отеле категории «пять звезд» на «все включено» с вылетом из Москвы обойдется от 75 тысяч рублей на двоих.
Несмотря на снижение цен, спрос на туры в Египет на новогодние праздники остается низким. По данным туроператоров, Египет бронируют на 51 процент хуже, чем годом ранее.
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Эксперты объясняют падение спроса несколькими причинами. Во-первых, туристы переключились на другие направления из-за ближневосточного конфликта. Во-вторых, египетские отельеры и российские туроператоры поздно отреагировали на конфликт и не успели снизить цены вовремя. В-третьих, непосредственно перед Новым годом в ассортимент туроператоров вернулось такое пляжное направление, как китайский остров Хайнань.
По мнению экспертов, падение спроса на туры в Египет продолжится и в 2024 году.
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Источник: Profi.Travel
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