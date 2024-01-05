Российские туристы изменили кулинарные предпочтения в путешествиях поездом

Согласно исследованию, курица перестала быть самой популярной едой в поездках

Сервис «Яндекс Путешествия» провел опрос среди 1505 пользователей, посвященный кулинарным предпочтениям туристов в дальних поездках на поезде.

Перекус в путешествии

Одним из самых интересных результатов опроса стало то, что курица, которая раньше была популярной едой в поездах, уступила свое место сэндвичам и фруктам. Более половины респондентов (50%) предпочитают брать с собой сэндвичи или бутерброды, что является самым популярным выбором. Фрукты следуют с небольшим отставанием, их выбирают 49% пассажиров. Пирожки или булочки оказались на третьем месте среди предпочтений путешественников, среди которых 45% предпочитают эту закуску. Сладости, такие как шоколад или конфеты, пользуются популярностью у 43% пассажиров.

Интересно отметить, что курица, которая ранее была одним из основных выборов путешественников, сейчас занимает лишь 37% предпочтений.

Что касается напитков, то чай и кофе остаются самыми популярными среди пассажиров во время поездок. 77% респондентов упомянули их в качестве предпочтительных напитков. Более половины пассажиров (55%) также употребляют воду, треть предпочитает соки или морсы, а четверть выбирает газированные напитки.

Опрос также позволил выяснить, что более половины респондентов (55%) путешествуют на поездах как минимум раз в год. 16% респондентов совершают поездки реже, а 24% выбирали этот вид транспорта последний раз более трех лет назад. Удивительно, но 5% опрошенных никогда не путешествовали поездом.

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Источник: РИА Новости