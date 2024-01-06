Туристы назвали самые желанные подарки от отелей

Эксперты: российские путешественники больше всего ценят поздний выезд из отеля

Согласно последним исследованиям МТС Travel, 47% респондентов отметили, что возможность покинуть номер позже расчетного времени является для них наиболее желаемым комплиментом от отеля. Это особенно актуально для семей с детьми или для тех, кто хочет максимально использовать свой последний день в путешествии.

Второе место по популярности среди бонусов занимает бесплатный ранний заезд. Такая опция позволяет заселиться в гостиницу до 14:00, что может быть очень удобно для тех, кто прибывает в город утром или после ночного перелета. Бесплатные завтраки оказались на третьем месте, но они по-прежнему важны для четверти путешественников.

Поздний выезд, как правило, стоит около 50% от стоимости суточного проживания, но во многих отелях предлагается почасовая оплата. Ранний заезд также может быть платным, но нередко предоставляется бесплатно участникам программы лояльности отеля.

Помимо указанных бонусов, отели могут предлагать и другие подарки для туристов. Например, бесплатный трансфер из аэропорта или железнодорожного вокзала, бесплатный доступ к Wi-Fi или к мини-бару, комплиментарное угощение в ресторане или спа-услуги.

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Источник: РИА Новости