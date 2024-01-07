В России создадут лыжный курорт не хуже Куршевеля

Курорты «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки» станут длиннее на 550 км

По словам гендиректора группы компаний «Мантера» Вадима Трукшина, планы по развитию горнолыжных курортов в России достаточно обширны и включают в себя постройку 550 километров новых лыжных трасс в таких популярных российских курортах, как «Красная Поляна», «Архыз» и «Лагонаки». Это позволит увеличить годовой турпоток до пяти миллионов туристов.

Также Вадим Трукшин поделился данными анализа турпотока на горнолыжные курорты за 2023 год. Так, «Красную Поляну» в прошлом году посетило на 15% больше туристов, чем годом ранее. А поток туристов на курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесской республике увеличился на 20%.

Первым этапом реализации планов станет ввод в эксплуатацию 30 километров горнолыжных трасс на «Архызе» до 2030 года. Причем эти трассы будут оснащены системой искусственного снегообразования, что позволит продлить горнолыжный сезон на 1,5 месяца.

Что касается будущего курорта «Лагонаки», он находится на стадии проектирования, которая завершится в 2024 году. Объем инвестиций в строительство данного курорта вырос до 29 миллиардов рублей к 2028 году.

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Источник: РИА Новости