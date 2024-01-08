Туристы каких стран больше всего любят путешествовать в Россию?

Граждане Китая, Индии и Евросоюза чаще всех посещают Россию в путешествиях

По данным Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России, Китай признан основным партнёром в области туризма. Благодаря введению электронной визы с 1 августа 2021 года 50% разрешений на въезд в Россию было выдано гражданам Китая.

Второе место по количеству туристов, посетивших Россию, заняла Индия. Этот рост во многом обусловлен упрощением визового режима между двумя странами.

Представитель МЭР отдельно отметил и поток туристов из Европы, хотя не уточнил конкретных стран.

Также была отмечена задача популяризации безвизового режима для граждан Ирана с целью продвижения России как туристического направления.

Россия также активно развивает новые направления и возможности для отдыха. Среди них примечателен рост интереса к горнолыжным курортам Северного Кавказа. В целом, в стране наблюдается тенденция появления модульных гостиниц в экологических районах, предлагающих тихий и спокойный отдых.

Россия представляет разнообразные возможности для туристов в зимнее время, включая знакомство с Москвой, Санкт-Петербургом и городами Дальнего Востока. Это создаёт условия для привлечения новых потоков туристов и помогает повышать популярность России как туристического направления в мире.

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Источник: РИА Новости