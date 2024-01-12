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Сибиряки активно пересаживаются на электромобили — в лидерах два региона

Жители Сибири заплатили 228 млн рублей пошлин и утильсбора за ввоз электрокаров

Жители Сибири ввезли в 2023 году в шесть раз больше автомобилей с электрическим двигателем для личного пользования. Всего в сравнении с 2022 годом их количество выросло с 72 до 460 единиц. Такими данными поделились в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

«В регионе деятельности Сибирского таможенного управления увеличилось количество ввезенных физическими лицами автомобилей с электрическим двигателем для личного пользования – с 72 в 2022 году до 460 в 2023 году», — говорится в тексте сообщения ведомства.
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По итогам прошлого года сибирские таможенники оформили в 6,3 раза больше таможенных приходных ордеров на электрокары. Отмечается, что завоз электрического транспорта осуществлялся не только из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но и из стран дальнего зарубежья. Лидерами по покупке электрокаров стали Красноярский край и Новосибирская область.

По словам заместителя начальника Сибирского таможенного управления Дмитрия Колыханова, климат региона не мешает растущей популярности электротранспорта. По итогам оформления электромобилей сумма таможенных платежей и утилизационного сбора, перечисленных в федеральный бюджет в 2023 году, выросла до 228 млн рублей, уточнил Колыханов.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 2
12.01.2024
Фото:freepik / senivpetro
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