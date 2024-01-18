На трассе М-12 вызволили из снежного плена застрявших автомобилистов
В «Автодоре» сообщили о том, что ликвидированы все заторы на ранее перекрытом участке трассы М-12 «Восток» от чувашского города Канаш до села Шали в Татарстане. Такое сообщение распространила пресс-служба компании.
«По состоянию на 13.30 на М-12 "Восток" из снежного плена высвобождены автомобили, заторы на участке 684-836 км ликвидированы. Водителям была предложена необходимая помощь, включая обогрев и топливо», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что в настоящее время специальная снегоуборочная техника проводит расчистку дорожного полотна с целью возобновления движения по трассе. Также в компании сообщили, что с застрявших автовладельцев в среду из-за сильной метели на участке трассы М-12 «Восток» от Канаша до Шали не будут взимать оплату за проезд.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных метеоусловий на участке трассы М-12 в 6.40 мск сегодня, 17 января, был перекрыт проезд транспортным средствам.
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Источник: ria.ru
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