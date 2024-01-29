Что стало известно о климате благодаря станции «Восток»

В Антарктиде открыли новый комплекс самой южной в мире станции «Восток»

Владимир Путин и Александр Лукашенко ввели в эксплуатацию зимовочный комплекс «Восток». Он расположен на ледяном куполе Антарктиды – на высоте 3,5 км. Комплекс состоит из пяти блоков и вмещает от 15 до 35 человек.

«Такие темпы, которые показывает Россия, а Россия является лидером изучения Антарктики на сегодняшний день, никто с ней не может сравниться», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который с президентом оссии Владимиром Путиным принимал участие в церемонии ввода комплекса в опытную по видеосвязи.

Российская станция «Восток» в Антарктиде уникальна не только благодаря своему расположению. Она также самая современная антарктическая станция в мире, пояснил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

«В Антарктиде есть станции у более 25 стран. У России – 5 круглогодично действующих. Но станция "Восток" - самая южная и уникальная из всех. А теперь она будет и самой современной», - сказал Михельсон президенту России Владимиру Путину.

Владимир Путин напомнил, что уникальные технологии глубокого бурения ледников, которые были разработаны еще в 1970-х годах, позволили выяснить, что на земле прошли уже четыре полных климатических цикла (от потепления до леденения), которые длились 420 лет.

«Интересно бы знать, в каким мы периоде, и в какой точке находимся, когда это похолодание или потепление придет к нам», – спросил Александр Лукашенко.

Как пояснил министр природных ресурсов и экологии РФ Александров Козлов, в данный момент наша планета находится в межледниковом периоде, что гарантирует 20 тысяч лет тепла.

«10 тысяч мы уже прошли, у нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла», – сказал Александр Козлов.

То есть, цивилизации ничто не угрожает.

«Нормально, все хорошо», – отреагировал на это Владимир Путин.