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Выбираем лучший внедорожник — выигрываем Ладу!

Названы 4 новых внедорожника, появившихся в продаже в 2023 году

Такого обилия автоновинок, как в 2023 году, мы давно не видели. Даже в сегменте внедорожников их оказалось четыре, один из которых – российский! Вы уже определились с любимчиками? Значит, пришло время голосовать!

Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2024. В ходе голосования будут определены лучшие новинки, появившиеся в России в 2023 году. Решать, какие из них стали самыми красивыми, технически совершенными и практичными, будет самое строгое и непредвзятое жюри, то есть вы, наши читатели.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Большое онлайн-голосование уже вовсю идет, и по традиции мы проводим экзитпол по классам: уже сейчас, не дожидаясь главных итогов, по вашим голосам (опрос вы найдете ниже) мы с вами сможем понять, у кого больше шансов на победу.

После того как вы укажете понравившийся вам автомобиль, переходите в основное голосование и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2023 года, три автомобиля Lada – Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta. Гран-при

Итак, в этом году на рынке появилось шесть новых среднеразмерных кроссоверов:

BAIC BJ40, универсал, 225 л. с., полный привод
Tank 300, универсал, 220 л. с., полный привод

Tank 500, универсал, 299 л. с., полный привод
Аурус Комендант, универсал, 598 л. с., полный привод

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели – появившиеся в 2023 году или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. BAIC BJ40, Tank 300, Tank 500 и Аурус Комендант как раз из их числа. А вот насколько они хороши, решать вам.

Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 – компания Cordiant.
  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2024 – тут.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2023 можно узнать здесь.
  • О том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз, читайте здесь.
31 января
Какой из этих внедорожников вы считаете лучшим?

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:компании-производители и «За рулем»
Количество просмотров 3
31.01.2024
Фото:компании-производители и «За рулем»
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