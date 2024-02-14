Инновации и шик: Mercedes-Benz Marco Polo отмечает 40-летний юбилей

Истинный Мерседес в сегменте кемперов: минивэну Marco Polo исполняется 40 лет

Немецкий автомобильный бренд Mercedes-Benz в 1984 году презентовал кемпер Marco Polo на базе модели Bremen Transporter, и на протяжении вот уже 40 лет этот автомобиль дарит путешественникам незабываемые впечатления во время поездок по разным странам.

Marco Polo на базе Vito – это второе поколение кемпера, представленное в 1996 году. Он стал еще более компактным, функциональным и комфортным для путешественников в повседневном использовании. В 1999 году второе поколение претерпело рестайлинг – автомобилю улучшили дизайн, а также технические характеристики, чтобы соответствовать требованиям времени и пожеланиям покупателей.

Mercedes-Benz Marco Polo

Марко Поло на базе Viano стал не только еще более функциональным, но и более изысканным. Кемпер третьего поколения 2003 года был призван задать новые стандарты в части функциональности в своем сегменте. Marco Polo получил электропривод выдвижной крыши, удобное спальное место, многоместные сиденья с электрорегулировками и усиленные меры безопасности. В 2010 году последовал рестайлинг.

Marco Polo на базе V-класса – с 2015 года четвертое поколение Marco Polo установило новые стандарты эстетики и комфорта. Интерьер был преобразован в эксклюзивный салон, от кабины до жилой зоны: полы в стиле яхты, атмосферное светодиодное освещение, высококачественные декоративные элементы отделки и обивки. После фейслифтинга в 2019 году у кемпера стало еще больше новаций, включая мультимедийную систему MBUX и усовершенствованный блок управления кемпером MBAC – он трансформирует автомобиль в умный дом для путешественников и цифровых кочевников.

Новый V-класс Marco Polo 2023 года впечатляет еще более качественным экстерьером и комфортабельностью. Marco Polo будущего – это стратегия Mercedes-Benz на лидерство в области электромобильности. И следующим шагом станет «только электрическая» архитектура VAN.EA, дебют которой запланирован на 2026 год. Вместе с международными партнерами планируется разработать новый стандарт для электрических внедорожников.

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Источник: abiznews.net