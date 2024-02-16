Уже в 2024 году на станции «ЗИЛ» Троицкой линии закончатся основные работы

На стенах новой станции московского метро изобразят автомобили АМО, ЗИС и ЗИЛ

Согласно обновленному проекту станции метро «ЗИЛ» на Троицкой линии, одну из стен украсят панно из мозаики с изображением исторических автомобилей марки «Лихачев». Судя по эскизам, на стенах будут изображения легковых и грузовых автомобилей АМО, ЗИС и ЗИЛ.

Отмечается, что основным цветом станции будет красный. Cтены и потолок станции украсит и другая продукция завода.

Проект станции метро «ЗИЛ»

Изображения автомобилей ЗИС также есть на станции метро «Автозаводская», ее открыли в 1943 году. Кроме машин мозаичные панно содержат сцены работы завода в годы Великой Отечественной войны.

Протяженность Троицкой линии метро составляет более 40 километров, всего будет 17 станций. Линия соединит платформы Московского центрального кольца с городом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.

Предполагается, что основные работы по строительству первой очереди Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» закончатся в 2024 году.

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Источник: t.me/moscowmap