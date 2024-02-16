#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
22% россиян купят машину после ДТП при условии, что в нем никто не пострадал
16 февраля
22% россиян купят машину после ДТП при условии, что в нем никто не пострадал
Опрос: 74% россиян готовы купить автомобиль,...
Стали известны планы отечественного производителя «Москвич» на 2024 год
16 февраля
Стали известны планы отечественного производителя «Москвич» на 2024 год
Мосеев: завод «Москвич» по итогам 2025 года...
Автобренд MG намерен вывести на российский рынок 10 моделей — есть кроссоверы
16 февраля
Автобренд MG намерен вывести на российский рынок 10 моделей — есть кроссоверы
Бренд MG поставил перед собой амбициозные планы...

Уже в 2024 году на станции «ЗИЛ» Троицкой линии закончатся основные работы

На стенах новой станции московского метро изобразят автомобили АМО, ЗИС и ЗИЛ

Согласно обновленному проекту станции метро «ЗИЛ» на Троицкой линии, одну из стен украсят панно из мозаики с изображением исторических автомобилей марки «Лихачев». Судя по эскизам, на стенах будут изображения легковых и грузовых автомобилей АМО, ЗИС и ЗИЛ.

Отмечается, что основным цветом станции будет красный. Cтены и потолок станции украсит и другая продукция завода.

Проект станции метро «ЗИЛ»
Проект станции метро «ЗИЛ»
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Простой Atlas или навороченный Coolray – какой Geely лучше (учли всё)

Изображения автомобилей ЗИС также есть на станции метро «Автозаводская», ее открыли в 1943 году. Кроме машин мозаичные панно содержат сцены работы завода в годы Великой Отечественной войны.

Протяженность Троицкой линии метро составляет более 40 километров, всего будет 17 станций. Линия соединит платформы Московского центрального кольца с городом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.

Предполагается, что основные работы по строительству первой очереди Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» закончатся в 2024 году.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: t.me/moscowmap

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва | Telegram / @razvitie_metro_msk
16.02.2024
Фото:АГН Москва | Telegram / @razvitie_metro_msk
Поделиться:
Оцените материал:
0