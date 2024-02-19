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Новая транспортная реальность: Собянин рассказал, как изменится метро Москвы

Собянин пообещал построить к 2030 году 3 новых ветки метро и 39 новых станций

Правительство Москвы в рамках реализации транспортной программы построит три новых ветки метрополитена и запустит 39 новых станций. Об этом в своем личном блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

«До 2030 г. в городе будут открыты 3 новые линии метро (Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская) и 48 станций рельсового каркаса: 39 новых станций метро и 9 новых/реконструированных станций МЦД», — написал градоначальник в блоге.
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Кроме того, в тарифную систему московского транспорта планируется включить 39 станций Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги. Благодаря этому столичная билетная система охватит все направления Московской области.

Приоритетным направлением в части дальнейшего совершенствования транспортной системы Москвы Собянин назвал развитие метрополитена, МЦД и городской трамвай.

В период с 2024 по 2030 годы будет развиваться рельсовый каркас всего Центрального транспортного узла. Речь идет о Москве, Подмосковье и близлежащих регионах. Кроме того, столичное правительство сосредоточит усилия на создании сети высокоскоростных магистралей, подчеркнул Собянин.

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Источник: gazeta.ru

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