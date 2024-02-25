Россия заняла третье место по количеству туристов в Таиланде в 2024 году

За первые месяцы 2024 года Таиланд посетили почти 350 тысяч российских туристов

Таиланд является одним из самых популярных туристических направлений в мире, и Россия вносит значительный вклад в поток туристов в эту страну. В 2024 году Россия вышла на третье место по количеству туристов, посетивших Таиланд, после Китая и Малайзии.

За первые полтора месяца 2024 года Таиланд посетили более 347 тысяч россиян. Этому способствовала политика действующего правительства Таиланда, временно продлившего безвизовый въезд в страну для граждан России с 30 до 90 дней.

Россияне ценят Таиланд за его богатую культуру, красивую природу, вкусные блюда и доступные цены. Таиланд является идеальным местом для отдыха и релаксации, а также для ознакомления с новой культурой.

В Таиланде есть много мест, которые стоит посетить.

Бангкок – столица Таиланда, город контрастов, где современные небоскребы соседствуют с древними храмами.

Чиангмай – культурная столица Таиланда, известная своими храмами, музеями и ремесленными мастерскими.

Паттайя – курортный город, расположенный на берегу Сиамского залива, известный своими пляжами, ночной жизнью и развлекательными заведениями.

Пхукет – самый большой остров Таиланда, известный своими красивыми пляжами, чистой водой и пышной растительностью.

Самуи – остров, расположенный в Сиамском заливе, известный своими кокосовыми пальмами, белоснежными пляжами и коралловыми рифами.

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Источник: РИА Новости