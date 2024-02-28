Нужен отдельный тариф для туристических регионов России с поддержкой государства — ФАС

В ФАС признали рост средней стоимости авиабилетов в России на 6,3% с 2019 года

В России в 2023 году средний чек на авиабилеты вырос на 6,3% по сравнению с доковидным 2019 годом. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов.

«Мы фиксировали рост стоимости на авиабилеты. Но хочу сказать, что в целом средний чек по 2023 году по сравнению с 2019-м (не сравнивая с ковидными годами, где были субсидии на авиаперевозки, поэтому билеты были ниже в цене) вырос на 6,3%», — уточнил замглавы ФАС.

Иванов считает, что этот показатель даже с учетом накопленной инфляции не является высоким. При этом он отметил, что по ряду туристических направлений наблюдается рост цен на авиабилеты, причем существенный.

«У нас уже были прецеденты, когда для жителей отдельных регионов был установлен фиксированный тариф. Сейчас это работает на Дальнем Востоке», — напомнил собеседник издания.

Необходимо создать отдельный тариф для жителей туристических регионов России, который будет субсидироваться государством, убежден Иванов. В ведомстве уже подготовили предложения по «защите» жителей таких регионов, уточнил замглавы ФАС, в настоящее время они находятся на рассмотрении правительства.

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Источник: tass.ru