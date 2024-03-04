Nissan спасет Fisker от банкротства: сделку о слиянии могут заключить до конца марта

Nissan и Fisker объединятся для разработок и запуска электрокаров

Японский автопроизводитель Nissan обсуждает с американской компанией по выпуску электромобили Fisker вопрос об инвестировании в производство. По информации инсайдеров, сделка находится на завершающем этапе, если она будет заключена, Nissan укрепит свои позиции на мировом авторынке, и поможет американскому производителю избежать банкротства.

По словам источников, знакомых с ситуацией, сделка может состояться уже до конца текущего месяца. Речь идет об инвестициях Nissan в размере более 400 млн долларов на выпуск пикапа Fisker, а также на запуск производства пикапа Alaska, запланированного на 2026 год. Отмечается, что сборочный процесс запустят на одном из американских заводов Nissan. Кроме того, японский концерн намерен начать производство собственного электрического пикапа на той же платформе. Предположительно, конвейер запустят на заводе Nissan в Миссисипи или Теннесси.

Ранее стало известно, что финансовых ресурсов Fisker «недостаточно» для покрытия всех расходов на ближайшие 12 месяцев. Из-за отсутствия дополнительного финансирования пришлось бы сокращать производство и увольнять сотрудников. Сделка с Nissan станет шансом на выживание для Fisker, особенно в условиях жесткой конкуренции на рынке электрокаров, потому что агрессивная ценовая политика таких лидеров, как Tesla и BYD, оказывают давление на всю отрасль, особенно на стартапы, аналогичные Fisker.

Благодаря партнерству с Nissan у Fisker появится финансовая «подушка», а возможность для совместной разработки одной или нескольких платформ для электромобилей и их последующего производства в Северной Америке.

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Источник: speedme.ru