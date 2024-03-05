Не выдержали русской зимы? Раскрыты причины поломок китайских машин в мороз

«РГ»: автоэксперты провели исследование основных поломок китайских авто в мороз

Нынешняя зима сопровождалась аномальными холодами, из-за которых возникли проблемы с запуском и электроникой автомобилей, особенно китайских. На морозе «китайцы», включая электрокары, демонстрировали различные неисправности: от трудностей с запуском мотора до перепутывания текста на дисплеях.

Юрий Пархоменко из испытательной лаборатории и автоэксперт Егор Васильев заметили, что «китайцы» не проходят холодовые испытания, необходимые для российского климата, отсюда замерзание сенсорных панелей и другие проблемы. Среди поломок, случавшихся зимой: сбои в работе климат-контроля, мультимедийных, автоматических систем, замерзание стекол.

При этом специалисты отметили, что китайские производители быстро адаптируются к потребностям рынка.

Глава отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко отмечает, что хотя китайские автоконцерны проводят холодовые испытания для своих машин, многие электромобили всё еще страдают от низких температур. Эти проблемы характерны не только для «китайцев»: в Америке зафиксировали замедление зарядки и уменьшение запаса хода у Tesla в холода.

Сергей Цыганов с «Дрома» отметил использование китайскими заводами более дешевых и менее надежных компонентов, поэтому проблемы при низких температурах еще более выражены.

Зимой водители, в основном, жаловались на сбои в работе сенсорных панелей, мультимедийных систем, а также уменьшение эффективности отопления салона и ухудшение характеристик аккумуляторов.

При этом специалисты отмечают, что такого рода проблемы характерны не только для китайских автомобилей, так как многие электромобили страдают от снижения производительности в морозы.

Ранее «За рулем» посоветовал, что взять на вторичке по цене компактного «китайца».

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Источник: «Российская газета»