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Как грузовики убивают дороги: езду с перегрузом возьмут под контроль

В Госдуме обсудят меры, направленные на сохранение российских дорог

В ГД планируют обсудить меры, касающиеся сохранения российских дорог в надлежащем состоянии, заявил член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.

Он отметил, что на автодорогах перевозчики нагружают машины под завязку и с превышением, желая сэкономить и провезти за одну поездку побольше. Например, при разрешенном весе груза в 60 тонн могут провозить 80. При этом никто не думает о том, что каждое покрытие рассчитано на определенную нагрузку, заметил депутат.

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Он считает, что если не решить проблему с ездой с перегрузами, то спасти дороги от разрушения будет крайне трудно. «Чем больше контроля за перегрузом, тем меньше расходов на ремонт дорог», заявил Толмачев.

Он прибавил, что данный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время на заседании Комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Предположительно, будет обсуждаться ужесточение контроля за грузоперевозками. К дискуссии привлекут представителей контролирующих органов.

Толмачев отметил, что сейчас центральный регион испытывает сильнейшие нагрузки на транспортную систему.

Ранее сообщалось, что «За рулем» протестировал интересную новинку D‑класса — Citroen C5 X.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
07.03.2024
Фото:Unsplash
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