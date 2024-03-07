Как грузовики убивают дороги: езду с перегрузом возьмут под контроль

В Госдуме обсудят меры, направленные на сохранение российских дорог

В ГД планируют обсудить меры, касающиеся сохранения российских дорог в надлежащем состоянии, заявил член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев.

Он отметил, что на автодорогах перевозчики нагружают машины под завязку и с превышением, желая сэкономить и провезти за одну поездку побольше. Например, при разрешенном весе груза в 60 тонн могут провозить 80. При этом никто не думает о том, что каждое покрытие рассчитано на определенную нагрузку, заметил депутат.

Он считает, что если не решить проблему с ездой с перегрузами, то спасти дороги от разрушения будет крайне трудно. «Чем больше контроля за перегрузом, тем меньше расходов на ремонт дорог», заявил Толмачев.

Он прибавил, что данный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время на заседании Комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Предположительно, будет обсуждаться ужесточение контроля за грузоперевозками. К дискуссии привлекут представителей контролирующих органов.

Толмачев отметил, что сейчас центральный регион испытывает сильнейшие нагрузки на транспортную систему.

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Источник: «Российская газета»