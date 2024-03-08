Один из самых надежных кроссоверов Toyota сильно подешевел в России

Российские цены на кроссовер Toyota Corolla Cross упали до 3 миллионов рублей

Цены на новые кроссоверы Toyota Corolla Cross продолжают падать. Если в начале февраля они достигли 3,2 млн рублей, то сейчас автомобили можно купить от 3 млн рублей.

Toyota Corolla Cross

Во Владивостоке можно приобрести праворульную версию Corolla Cross с 1,8-литровым двигателем мощностью 140 л. с., вариатором и передним приводом за 3 млн рублей. В комплектацию входят комбинированная отделка салона кожей и тканью, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, мультируль, светодиодная оптика и литые диски.

Toyota Corolla Cross

В Архангельске предлагается леворульная версия с 2-литровым двигателем мощностью 169 л. с., вариатором и передним приводом за 3 100 000 рублей.

В Москве доступен гибридный вариант Corolla Cross стоимостью 3 735 000 рублей. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 1,8 литра и двумя электромоторами общей мощностью 170 л. с.

По статистике поломок Corolla Cross признан одним из самых надежных кроссоверов Toyota. Согласно данным издания HotCars, автомобиль имеет высокий рейтинг надежности и редко доставляет проблемы своим владельцам.

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Источник: Автоновости дня