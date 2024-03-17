Без этой бумажки нашим туристам на Гоа не разрешат водить машину

На Гоа с российских туристов будут брать расписку о знании ПДД

Власти Гоа (Индия) приняли решение о повышении безопасности туристов, арендующих автомобили и мотобайки во время отдыха. Полиция штата с 13 марта ввела необычное правило: арендаторы должны расписываться под памяткой, разъясняющей запреты из ПДД Индии и штрафы за их нарушение, сообщает tourdom.ru, ссылаясь на издание Herald Goa.

Необычный шаг полиция объясняет ростом аварий с участием иностранцев, которые попадают в них вдвое чаще, чем местные жители. Среди причин такого явления называют расслабленное состояние во время отпуска, узкие дороги и незнакомую топографию местности. Эту расписку следует возить с собой в поездках, а инспекторы будут следить за ее наличием.

Памятка из 10 пунктов составлена для автомобилистов и водителей скутеров. Среди требований – обязательное использование шлема и запрет на выполнение опасных трюков на двухколесном транспорте, а также запрет на разрешение пассажирам высовываться из верхнего люка машины и езду по пляжам.

Нарушение правил дорожного движения влечет штрафы: за вождение в состоянии алкогольного опьянения – 10 тысяч рупий, что эквивалентно 11 тысячам рублей, и дополнительно суд может назначить полгода тюрьмы. За движение на красный свет предусмотрены санкции от 1,1 до 5,5 тыс. рублей или тюремное заключение на срок до 1 года. В случае особо опасного поведения туриста суд может назначить оба наказания одновременно.

Разговор или отправка СМС по мобильному телефону во время движения обойдется в 1,1 тысячи рублей, а за повторное нарушение штраф будет увеличен в 10 раз. Передача управления транспортным средством лицу без водительских прав будет стоить нарушителю 5,5 тысячи рублей.

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Источник: tourdom.ru