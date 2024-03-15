Навороченный гаджет за 80 тысяч рублей подарят всем покупателям этого автомобиля
Каждый покупатель электромобиля Nio получит в подарок фирменный флагманский смартфон Nio Phone. Такую рекламную кампанию анонсировал китайский производитель электрокаров у себя на родине.
Отмечается, что у смартфона очень производительный функционал, он интегрируется с автомобилями Nio.
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Отмечается, что аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную — на 50 Вт, причем она тоже интегрирована в автомобили Nio.
Стоит отметить, что цена Nio Phone в Китае стартует от 6,5 тыс. юаней (примерно 82,6 тыс. рублей по текущему курсу). Но потенциальный покупатель автомобиля одноименного бренда получит его в подарок. Примечательно, что гаджет разработан как часть экосистемы Nio, у него более 30 уникальных функций для настройки и управления автомобилем. В частности, посредством смартфона можно настроить автоматическое открытие дверных замков, когда водитель направляется к электрокару.
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Источник: arenaev.com