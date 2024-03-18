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В столице стало больше экологичного транспорта
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В столице стало больше экологичного транспорта
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В столице стало больше экологичного транспорта

С начала 2024 года в Москву пришли более 100 новых электробусов

Электробусы поставляют в столицу с 2018 года, сейчас они работает почти на 120 маршрутах.

Напомним преимущества этого вида транспорта:

  • замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год;
  • электробус тише автобуса, едет без шума и вибраций;
  • у новых моделей увеличен запас хода, стал больше передний указатель маршрута;
  • электробусы работают в любую погоду — заряжаются от ультрабыстрых зарядных станций, устойчивых к жаре и сильным холодам;
  • в поездке можно зарядить мобильный телефон, медиаэкраны показывают ближайшие остановки и время в пути;
  • для маломобильных пассажиров есть откидная аппарель, войти и покинуть салон им помогает водитель;
  • коляски и велосипеды удобно перевозить на накопительной площадке.

Все электробусы российского производства. Их обслуживают по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет производители обеспечивают техническую исправность каждой машины.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Сегодня в столице уже более 1500 электробусов, а к 2030 году их общее число в городе достигнет 5,3 тыс. Москва сохраняет лидерство в Европе по количеству современного электротранспорта.

Мы продолжаем заменять автобусы на инновационную технику в разных районах по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

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Фото:Дептранс, АГН "Москва"
Количество просмотров 5
18.03.2024
Фото:Дептранс, АГН "Москва"
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