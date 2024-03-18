В столице стало больше экологичного транспорта

С начала 2024 года в Москву пришли более 100 новых электробусов

Электробусы поставляют в столицу с 2018 года, сейчас они работает почти на 120 маршрутах.

Напомним преимущества этого вида транспорта:

замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год;

электробус тише автобуса, едет без шума и вибраций;

у новых моделей увеличен запас хода, стал больше передний указатель маршрута;

электробусы работают в любую погоду — заряжаются от ультрабыстрых зарядных станций, устойчивых к жаре и сильным холодам;

в поездке можно зарядить мобильный телефон, медиаэкраны показывают ближайшие остановки и время в пути;

для маломобильных пассажиров есть откидная аппарель, войти и покинуть салон им помогает водитель;

коляски и велосипеды удобно перевозить на накопительной площадке.

Все электробусы российского производства. Их обслуживают по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет производители обеспечивают техническую исправность каждой машины.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Сегодня в столице уже более 1500 электробусов, а к 2030 году их общее число в городе достигнет 5,3 тыс. Москва сохраняет лидерство в Европе по количеству современного электротранспорта.

Мы продолжаем заменять автобусы на инновационную технику в разных районах по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».