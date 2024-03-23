О чем мечтает BMW – больше кроссоверов, меньше бензина

BMW представила новый кроссовер Vision Neue Klasse X – скоро в продаже

Несмотря ни на что, европейские производители разрабатывают все новые электромобили, придавая им не самую обтекаемую форму – кроссоверов.

Концепт-кар BMW Vision Neue Klasse X – один из них. Этот электромобиль выглядит как обычный семейный кроссовер.

BMW уже много лет играется с электромобилями и гибридами, но новый концепт указывает на переосмысление того, как BMW выглядит, работает и ездит.

BMW Vision Neue Klasse X

По сути, эта замена X3.

«Neue Klasse – это гораздо больше, чем просто автомобиль или концепт; он переопределяет бренд BMW, и в то же время будет больше BMW, чем когда-либо», – заявил Оливер Ципсе, председатель правления BMW AG.

Neue Klasse избавился от привычных системных блоков, работавших отдельно и имевших свои системы управления. Теперь за все системы будет отвечать «супермозг – высокопроизводительный компьютер, слаженно работающий над тем, что до сих пор обрабатывалось отдельно», – сказал Фрэнк Вебер, член правления BMW AG.

То есть, единый компьютер автомобиля будет обладать вычислительной мощностью, в 10 раз превосходящей мощность обычного ЭБУ современного BMW.

Салон BMW Vision Neue Klasse X

Этот же компьютер будет отвечать за системы помощи водителю и автономного вождения.

«Результатом станут более динамичные характеристики, точность, экономичность и еще большее удовольствие от вождения», – сказал Вебер в своем заявлении.

BMW заявляет, что в Neue Klasse EVs будет использоваться совершенно новая версия силовой установки компании eDrive шестого поколения. Новые аккумуляторы обещают на 20% большую плотность энергии, а для быстрой зарядки будет использоваться 800-вольтовая архитектура (энергия для 300 км пути будет «закачиваться» в аккумуляторы за 10 минут).

BMW обещает, что первый кроссовер Neue Klasse поступит в производство в 2025 году.