Новую спортивную версию этого «корейца» оснастят более производительным мотором

Genesis анонсировал новый мощный суббренд Magma для «заряженных» моделей

Южнокорейский бренд Genesis анонсировал новый суббренд Magma для «заряженных» моделей, официальная презентация может состояться уже в ближайшее время.

В качестве прототипа для новой линейки использовали электрический кроссовер Genesis GV60 Magma Concept, он создан на базе серийной модели Genesis GV60. У концепт-кара аэродинамический обвес, оранжевый кузов, модифицированные тормоза и аккумулятор, и более производительный силовой агрегат.

Genesis GV60 Magma Concept

У новинки 21-дюймовые колеса титаново-серого цвета, в салоне сиденья-«ковши» со спинками в цвет кузова, обитые кожей наппа и алькантарой с узором из двойных ромбов в фирменном оранжевом цвете Magma и сочетанием титаново-серым цветом.

О технических характеристиках моделей линейки Magma пока нет детальной информации. Известно, что у прототипа на базе Genesis GV60 доработана подвеска с расширенной колеей и уменьшенным дорожным просветом. Модели нового семейства получат более функциональные электромоторы и аккумуляторы.

Концепты GV60 Magma, G80 Magma Special, X Gran Berlinetta Concept и Neolun Concept представят вместе с другими серийными моделями Genesis на Нью-Йоркском международном автосалоне 2024 года. Его открытие запланировано на 29 марта в Jacob K. Конференц-центр Javits Convention Center.

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Источник: newsroom.genesis.com