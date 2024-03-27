#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуIQ-тестС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Genesis GV60 Magma Concept
27 марта
Новую спортивную версию этого «корейца» оснастят более производительным мотором
Genesis анонсировал новый мощный суббренд Magma...
Наличие этих опций делает «китайца» фаворитом: а что есть у машин из ЕС и Кореи?
27 марта
Наличие этих опций делает «китайца» фаворитом: а что есть у машин из ЕС и Кореи?
Эксперт Житнухин назвал ключевые преимущества...
Ваш новый «китаец» через пару лет станет «старым»: эксперт объяснил причину
27 марта
Ваш новый «китаец» через пару лет станет «старым»: эксперт объяснил причину
Эксперт Закиев рассказал, как «китайцы»...

Новую спортивную версию этого «корейца» оснастят более производительным мотором

Genesis анонсировал новый мощный суббренд Magma для «заряженных» моделей

Южнокорейский бренд Genesis анонсировал новый суббренд Magma для «заряженных» моделей, официальная презентация может состояться уже в ближайшее время.

В качестве прототипа для новой линейки использовали электрический кроссовер Genesis GV60 Magma Concept, он создан на базе серийной модели Genesis GV60. У концепт-кара аэродинамический обвес, оранжевый кузов, модифицированные тормоза и аккумулятор, и более производительный силовой агрегат.

Genesis GV60 Magma Concept
Genesis GV60 Magma Concept
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Как сэкономить до 30% на ОСАГО — 8 неочевидных способов

У новинки 21-дюймовые колеса титаново-серого цвета, в салоне сиденья-«ковши» со спинками в цвет кузова, обитые кожей наппа и алькантарой с узором из двойных ромбов в фирменном оранжевом цвете Magma и сочетанием титаново-серым цветом.

О технических характеристиках моделей линейки Magma пока нет детальной информации. Известно, что у прототипа на базе Genesis GV60 доработана подвеска с расширенной колеей и уменьшенным дорожным просветом. Модели нового семейства получат более функциональные электромоторы и аккумуляторы.

Концепты GV60 Magma, G80 Magma Special, X Gran Berlinetta Concept и Neolun Concept представят вместе с другими серийными моделями Genesis на Нью-Йоркском международном автосалоне 2024 года. Его открытие запланировано на 29 марта в Jacob K. Конференц-центр Javits Convention Center.

Источник: newsroom.genesis.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Genesis
27.03.2024
Фото:Genesis
Поделиться:
Оцените материал:
0