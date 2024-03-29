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В Москве водителям напомнили о «весеннем» штрафе

Столичная МАДИ напомнила о недопустимости парковки на зеленых насаждениях

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) напомнила водителям о недопустимости парковки транспорта на газонах. Это наносит урон экологии города, вредит растениям и почве.

С начала 2024 года инспекторы МАДИ выявили семь тысяч таких случаев, а весной и летом такая неэкологичная парковка становится особенно очевидной. Традиционно возрастает и количество штрафов - если зимой многие мирятся с брошенными на снегу машинами (под снегом газон не всегда видно), то, когда он сходит, уничтоженная колесами трава – печально зрелище. И на это жалуются сами москвичи.

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Специально для автомобилистов МАДИ подготовила топ-5 распространенных ошибок водителей, из-за которых грозит штраф от 5 тысяч рублей.

  • Нельзя парковаться с заездом на бордюрный камень – обычно им отделены зеленый насаждения
  • Нельзя съезжать с дороги при парковке вблизи парков – колеса разносят грязь, пыльцу растений, это ухудшает состояние аллергиков.
  • Нельзя парковаться рядом с кустарниками и деревьями – это вредит их корневой системе.
  • Нельзя парковаться на поврежденных газонах – это уничтожает плодородные слои почвы и ухудшает экологию города.
  • Заезжать на газон нельзя даже одним колесом – за это тоже можно получить штраф от 5 тыс. рублей.

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Штраф за парковку на газоне в Москве назначают по статье 8.25 столичного Кодекса об административных правонарушениях.

В отличии от остальной части страны в столице за это для юрлиц предусмотрен штраф в размере 300 тыс. рублей (150 тыс. рублей для субъектов малого предпринимательства), для физлиц - 5 тыс. рублей.

Разница большая, поэтому если машина оформлена на юрлицо, то велика вероятность получить штраф в 300 тыс. рублей, даже если фактически машина находилась в личном пользовании кого-то из сотрудников.

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Источник: mos.ru

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Михаил Почуев/ТАСС
29.03.2024
Фото:Михаил Почуев/ТАСС
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