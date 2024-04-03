На возведение зарядной инфраструктуры власти России выделило 3,7 млрд в 2024 году

Мишустин указал на потенциал России создать хороший собственный электромобиль

В России может появиться неплохой электромобиль собственной разработки, и в этом направлении уже есть результаты. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме с докладом о проделанной правительством работе.

Чтобы все поставленные планы успешно реализовались, необходима соответствующая инфраструктура, подчеркнул глава Кабмина. При этом он отметил, что на эти цели правительство выделяет необходимое финансирование.

«У нас есть шанс сделать неплохой задел, неплохой электромобиль и уже сегодня есть результаты этого, — указал премьер-министр.

Согласно озвученным премьер-министром данным, 2022-2030 годах построено 1151 зарядных станций. Правительство выделило для этого более 2 млрд рублей, а с начала 2024 года выделено еще 3,7 млрд рублей на 1337 зарядных станций, подытожил Мишустин.

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Источник: iz.ru