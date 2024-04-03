На возведение зарядной инфраструктуры власти России выделило 3,7 млрд в 2024 году
Мишустин указал на потенциал России создать хороший собственный электромобиль
В России может появиться неплохой электромобиль собственной разработки, и в этом направлении уже есть результаты. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме с докладом о проделанной правительством работе.
Чтобы все поставленные планы успешно реализовались, необходима соответствующая инфраструктура, подчеркнул глава Кабмина. При этом он отметил, что на эти цели правительство выделяет необходимое финансирование.
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«У нас есть шанс сделать неплохой задел, неплохой электромобиль и уже сегодня есть результаты этого, — указал премьер-министр.
Согласно озвученным премьер-министром данным, 2022-2030 годах построено 1151 зарядных станций. Правительство выделило для этого более 2 млрд рублей, а с начала 2024 года выделено еще 3,7 млрд рублей на 1337 зарядных станций, подытожил Мишустин.
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Источник: iz.ru
Фото:АГН «Москва»
03.04.2024
Фото:АГН «Москва»
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