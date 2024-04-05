Началась реконструкция федеральной трассы М-3 «Украина»

Марат Хуснуллин: На трассе М-3 «Украина» стартовала масштабная реконструкция

На трассе М-3 «Украина» началась масштабная реконструкция, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он заявил, что на участке с 65-го по 86-й км уже идут подготовительные работы. Дорожники переустраивают линии связи, водопроводы, электросети. Проводятся земляные работы, идет подготовка площадки под строительный городок.

Для реконструкции трассы был перебазирован модульный асфальтобетонный завод, ранее задействованный при строительстве автодороги М-12 «Восток». Уже забита пробная свая для строительства моста через реку Истью, проинформировал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Уточняется, что будет реконструирован участок с 65-го по 124-й км, от поселка Киевского до Малоярославца. Дорогу расширят, а также построят 13 транспортных развязок, которые исключат пересечение с другими дорогами в одном уровне и обеспечат связанность территорий.

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Источник: сайт правительства РФ