Совет, который точно сделает вас увереннее при общении с инспектором ДПС

«За рулем» рассказал, почему не стоит бояться остановки сотрудником ГИБДД

Новая публикация «За рулем» объясняет, как именно инспекторы выбирают, кого им остановить. Автор статьи замечает, что неправильно думать об инспекторе как о «персонаже», который только и ищет, кого бы ему наказать. На самом деле, веских причин для остановки у сотрудника ДПС не так уж и много. А вот причин этого не делать – хоть отбавляй, и каждая довольно весома.

Вот один из пунктов – чтобы вы поняли, о чем идет речь в материале. В качестве одной из причин указывается следующее: инспектору не нужны проблемы с начальством. И это действительно так! Ведь несправедливо обвинить водителя – себе дороже, если тот потом пожалуется руководству ГИБДД или в прокуратуру.

«Поступить на службу в полицию не так-то просто. Часть кандидатов отсеивается еще на стадии проверки судимостей у родственников – их быть не должно, и точка. Кроме того, необходимо сдать нормативы, пройти медосмотр, психологические тесты, а порой даже полиграф. Проделав такой сложный путь, любой сотрудник полиции дорожит своим статусом и опасается служебной проверки», – говорится в статье.

Наказание за нарушение может быть весьма суровым – например, инспектору могут вынести неполное служебное соответствие. Это наиболее тяжелая форма выговора, серьезнее нее – только увольнение. Да и вообще ряд жалоб на инспектора – это «звоночки» руководству инспектора, дающие повод не пропустить его на следующей аттестации или, как минимум, бесконечно долго не продвигать по службе...

Совет: будьте увереннее (но оставайтесь вежливым!) – если вы ничего не нарушали, вас не за что наказывать!

Другие причины не переживать при встрече с инспектором, а также азы грамотного и корректного поведения – в новом материале «За рулем»!