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Названа необычная причина не торопиться со сменой шин

Эксперт «За рулем» назвал дачные дороги источником опасности в весенний период

Долгожданный переход на летние шины! Хочется, чтобы он наконец состоялся, и можно было бы поехать побыстрей, да порезче... Однако эксперт «За рулем» Алексей Ревин назвал целых восемь ситуаций, когда торопиться с переходом на летние шины не стоит.

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Одну из причин можно причислить к не самым очевидным – этот момент как раз из тех, что норовят выпасть из головы. В повседневной городской жизни вам уже может быть вполне комфортно на летних шинах, и тут жена сообщает, что пора ехать на дачу...

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Проезды в дачных поселках порой чистят плохо или не чистят вовсе. Поэтому с заменой шин лучше не спешить – именно для обеспечения должной проходимости вашего автомобиля. Ведь порой обледеневший подъем по пути на дачу не возьмет даже крутой внедорожник, если владелец поторопился установить летнюю резину.

Вот именно, в городе уже все растаяло, а дорога на дачу может вполне оказаться еще почти зимней! Так что при возникновении весеннего желания «заехать на пит-стоп» взвесьте все за и против – в этом вам как раз поможет новая статья «За рулем».

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
09.04.2024
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