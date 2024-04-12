Дорожный рабочий потерял сознание при ремонте моста (видео)

Инспекторы ДПС Калужской области спасли рабочего, потерявшего сознание на мосту

На днях на автодороге Ферзиково – Сугоново в Калужской области инспекторы ГИБДД заметили лежащего мужчину. Это произошло на мосту, где шли ремонтные работы. Инспекторы начали оказывать помощь и попутно выяснили у напарника пострадавшего, что тому стало плохо на рабочем месте, и он упал.

Майор полиции Владимир Шрай прощупал пульс гражданина и стал проводить сердечно-лёгочную реанимацию, а старший лейтенант полиции Михаил Шутов вызвал бригаду медиков, пишет источник. Однако этого было явно недостаточно.

«Состояние здоровья мужчины ухудшалось, он стал синеть и задыхаться. Инспекторы ДПС решили самостоятельно отвезти его в больницу. Поскольку в патрульной машине доставить пациента в лечебницу не представлялось возможным, полицейские попросили водителя микроавтобуса оказать содействие», – сообщила пресс-служба УМВД России по Калужской области.

По дороге в больницу Шрай продолжал попытки реанимировать рабочего, а Шутов сопровождал автобус на патрульной машине. В итоге благодаря действиям полицейских мужчину удалось спасти – уже под присмотром медиков он пришел в сознание. Сейчас ему ничего не угрожает.

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Источник: МВД Медиа